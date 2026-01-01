Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, il 2025 di Conceicao: i suoi numeri all’Al-Ittihad

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, il 2025 di Conceicao: i suoi numeri all’Al-Ittihad

Ex Milan, il 2025 di Conceicao: i suoi numeri all'Al-Ittihad
Il Milan ha avuto un 2024-25 molto complesso, specialmente in panchina. Ecco come sta andando il 2025/26 di Sergio Conceicao all'Al-Ittihad. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Conceicao non verrà ricordato come uno dei migliori allenatori in rossonero, anzi. L'ex tecnico rossonero è arrivato alla guida del Diavolo a fine dicembre 2024, dopo il pareggio tra Milan e Roma in Serie A e l'esonero di Paulo Fonseca. Un inizio subito al top per il portoghese: due vittorie in rimonta sofferte contro Juventus e Inter e Supercoppa Italiana portata a casa da parte dei rossoneri. Sembrava potesse essere un cambio radicale di una stagione difficile fino a quel momento. Niente di più distante dalla realtà finale.

Ex Milan, i numeri di Conceicao all'Al-Ittihad

—  

Il Milan di Sergio Conceicao non ha mai trovato la continuità di risultati: fuori ai playoff di Champions League contro il Feyenoord, dopo avere perso contro la Dinamo Zagabria la possibilità dell'accesso diretto agli ottavi di finale. Finale di Coppa Italia persa contro il Bologna e ottavo posto in Serie A, lontano da qualsiasi qualificazione alle coppe europee. Inevitabile la separazione a fine stagione, con il club che ha deciso di puntare su Igli Tare come DS e Massimiliano Allegri in panchina.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>

I numeri di Sergio Conceicao con il Milan non sorridono: 31 partite, 16 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte. 50 gol fatti e 36 subiti con 53 punti conquistati (media di 1,71 a partita). Troppo poco per una squadra importante come il Milan. Conceicao ha trovato una nuova panchina in poco tempo, l'allenatore portoghese guida Al-Ittihad. Ecco i suoi numeri con la squadra della Saudi Pro League: 11 partite con 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. 23 gol fatti e 16 subiti con 20 punti conquistati (media di 1,82 a partita), praticamente la stessa avuta nel suo periodo al Milan. Certo il portoghese non è stato fortunato in quanto si è trovato a guidare i rossoneri in una stagione molto difficile, ma avrebbe potuto fare sicuramente di più, visto che non è riuscito a centrare neanche un obiettivo stagionale (Supercoppa a parte).

Leggi anche
Milan, Pedullà: “Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3/4 mesi in Italia. Si è sbloccato a...
Sabatini: “Il Milan festeggia Nkunku. Ecco perché lo spogliatoio rossonero è un buon...

© RIPRODUZIONE RISERVATA