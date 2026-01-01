Ex Milan, il 2025 di Conceicao: i suoi numeri all’Al-Ittihad

I numeri di Sergio Conceicao con il Milan non sorridono: 31 partite, 16 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte. 50 gol fatti e 36 subiti con 53 punti conquistati (media di 1,71 a partita). Troppo poco per una squadra importante come il Milan. Conceicao ha trovato una nuova panchina in poco tempo, l'allenatore portoghese guida Al-Ittihad. Ecco i suoi numeri con la squadra della Saudi Pro League: 11 partite con 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. 23 gol fatti e 16 subiti con 20 punti conquistati (media di 1,82 a partita), praticamente la stessa avuta nel suo periodo al Milan. Certo il portoghese non è stato fortunato in quanto si è trovato a guidare i rossoneri in una stagione molto difficile, ma avrebbe potuto fare sicuramente di più, visto che non è riuscito a centrare neanche un obiettivo stagionale (Supercoppa a parte).