Milan, da Fonseca a Conceicao: i RETROSCENA estivi. Forse non sai che …

Il Milan ha comunicato, ieri notte, nella pancia di 'San Siro', dopo le interviste post-partita del match contro la Roma, l'esonero a Paulo Fonseca. In mattinata, poi, è arrivata l'ufficialità con uno scarno comunicato (due righe) per ringraziare l'allenatore portoghese del lavoro svolto alla guida della Prima Squadra. In rossonero arriverà un altro lusitano, Sergio Conceicao. Un tecnico che il Diavolo avrebbe già voluto prendere in estate ma .... Mettetevi seduti e leggete, che vi raccontiamo com'è andata questa storia. PROSSIMA SCHEDA