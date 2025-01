Supercoppa Italiana – Derby Inter-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

Derby Inter-Milan 2-3, il tabellino

Il primo tempo del Derby tra Inter e Milan è nel segno dell'equilibrio. I rossoneri di Conceicao sono molto bene messi in campo dal portoghese, ma pagano l'unica ingenuità nel recupero, con Lautaro Martinez glaciale per l'1-0 dell'Inter. Nel secondo tempo succede di tutto, ma i rossoneri vincono in rimonta con il gol di Abraham. Impresa incredibile! Il Milan vince la Supercoppa italiana, che mancava dal 2016 con Montella. Sono 8 i successi rossoneri. Primo trofeo dell'era RedBird e primo dalla Scudetto del 2021-22. Trionfo per Conceicao!