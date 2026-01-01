Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, pericolo scampato: Boniface, ginocchio k.o. e rischio operazione dietro l’angolo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, pericolo scampato: Boniface, ginocchio k.o. e rischio operazione dietro l’angolo

Milan, pericolo scampato: Boniface, ginocchio k.o. e rischio operazione dietro l'angolo
Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che avrebbe dovuto vestire la maglia del Milan in estate, rischia di aver concluso anzitempo la sua stagione in Germania, con la maglia del Werder Brema. Ecco il punto della situazione
Daniele Triolo Redattore 

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, come si ricorderà, il Milan aveva prelevato - con la formula del prestito con diritto di riscatto - il centravanti nigeriano Victor Boniface, classe 2000, dal Bayer Leverkusen. Un accordo, però, mai formalizzato. L'ex Bodø/Glimt e Union Saint-Gilloise non aveva superato le visite mediche approfondite fatte approntare dal club di Via Aldo Rossi per controllare lo stato di salute del suo ginocchio destro, già due volte operato in passato per la rottura dei legamenti crociati.

Milan, Boniface di nuovo ko. Stagione finita?

—  

Così, tornato al Bayer, Boniface aveva trovato una nuova sistemazione nel Werder Brema. Un prestito secco fino al 30 giugno 2026. Ma ora, dopo una prima parte di stagione molto negativa (appena 326' giocati in totale in 11 partite di Bundesliga, con 2 assist e nessun gol), Boniface rischia di doversi fermare a lungo. Infatti, secondo la 'BILD', tanto il Bayer Leverkusen quanto il Werder Brema hanno consigliato all'attaccante di operarsi al ginocchio per via dei numerosi e frequenti problemi accusati. La decisione sta a Boniface.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, Füllkrug ci sarà o no? Ecco tutti i passi dei rossoneri per portarlo in Sardegna >>>

Nel caso decidesse di operarsi, la sua stagione sarebbe praticamente conclusa. Nel caso non lo facesse, però, è molto probabile che il Werder Brema interrompa - in questa sessione invernale di calciomercato - il prestito del giocatore. Rispedendolo così al Bayer Leverkusen per puntare su un altro profilo. Insomma, le preoccupazioni estive della dirigenza milanista sulle condizioni di salute del bomber del 'Meisterschale' 2024 delle 'Aspirine' di Xabi Alonso erano più che fondate.

Leggi anche
Milan-Maignan, clamorosa novità sul rinnovo di contratto del portiere francese
Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Pulisic

© RIPRODUZIONE RISERVATA