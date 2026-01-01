Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato , come si ricorderà, il Milan aveva prelevato - con la formula del prestito con diritto di riscatto - il centravanti nigeriano Victor Boniface , classe 2000 , dal Bayer Leverkusen . Un accordo, però, mai formalizzato. L'ex Bodø/Glimt e Union Saint-Gilloise non aveva superato le visite mediche approfondite fatte approntare dal club di Via Aldo Rossi per controllare lo stato di salute del suo ginocchio destro , già due volte operato in passato per la rottura dei legamenti crociati .

Milan, Boniface di nuovo ko. Stagione finita?

Così, tornato al Bayer, Boniface aveva trovato una nuova sistemazione nel Werder Brema. Un prestito secco fino al 30 giugno 2026. Ma ora, dopo una prima parte di stagione molto negativa (appena 326' giocati in totale in 11 partite di Bundesliga, con 2 assist e nessun gol), Boniface rischia di doversi fermare a lungo. Infatti, secondo la 'BILD', tanto il Bayer Leverkusen quanto il Werder Brema hanno consigliato all'attaccante di operarsi al ginocchio per via dei numerosi e frequenti problemi accusati. La decisione sta a Boniface.