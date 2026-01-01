Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Pulisic

Quando, nell'estate 2023 , il Milan spese 20,80 milioni di euro più 2 di bonus per strappare Christian Pulisic al Chelsea , l'auspicio del club di Via Aldo Rossi è che l'attaccante esterno statunitense tornasse quel 'wonderkid', il ragazzo delle meraviglie, che tanto aveva incantato in Germania , nel Borussia Dortmund , prima di perdersi un po' nella nebbia e nella foschia di Londra (pur con una Champions League vinta nel 2021 con i 'Blues'). Beh, è andata persino meglio.

Milan, arriverà il rinnovo di contratto per Pulisic? La situazione

Perché Pulisic, al Milan, è finalmente esploso e sta disputando le migliori stagioni della sua carriera. Dopo i 15 gol e gli 11 assist in 50 partite della prima stagione in rossonero (2023-2024), sono arrivati i 17 e i 12, sempre in 50 gare, della sua seconda annata (2024-2025). E in questa stagione in corso tutto lascia presumere che possa migliorare ulteriormente, visto che al giro di boa o quasi, 'Capitan America' è giunto a 9 gol e 2 assist in 12 partite. Con qualche infortunio di troppo. Una vera forza della natura, un'ira di Dio. Probabilmente il giocatore più decisivo della Serie A.