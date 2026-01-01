Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Pulisic

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Pulisic

Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Pulisic
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 in rossonero dall'estate 2023, è senza dubbio il giocatore in più del Milan in questa stagione. Contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2027), rinnovo scontato? Vediamolo insieme
Daniele Triolo Redattore 

Quando, nell'estate 2023, il Milan spese 20,80 milioni di euro più 2 di bonus per strappare Christian Pulisic al Chelsea, l'auspicio del club di Via Aldo Rossi è che l'attaccante esterno statunitense tornasse quel 'wonderkid', il ragazzo delle meraviglie, che tanto aveva incantato in Germania, nel Borussia Dortmund, prima di perdersi un po' nella nebbia e nella foschia di Londra (pur con una Champions League vinta nel 2021 con i 'Blues'). Beh, è andata persino meglio.

Milan, arriverà il rinnovo di contratto per Pulisic? La situazione

—  

Perché Pulisic, al Milan, è finalmente esploso e sta disputando le migliori stagioni della sua carriera. Dopo i 15 gol e gli 11 assist in 50 partite della prima stagione in rossonero (2023-2024), sono arrivati i 17 e i 12, sempre in 50 gare, della sua seconda annata (2024-2025). E in questa stagione in corso tutto lascia presumere che possa migliorare ulteriormente, visto che al giro di boa o quasi, 'Capitan America' è giunto a 9 gol e 2 assist in 12 partite. Con qualche infortunio di troppo. Una vera forza della natura, un'ira di Dio. Probabilmente il giocatore più decisivo della Serie A.

LEGGI ANCHE

Sembra, dunque, alquanto paradossale constatare come Pulisic, forse il miglior giocatore del Milan per rendimento, continuità e qualità delle prestazioni, non sia stato ancora blindato con un rinnovo di contratto non diciamo a vita ma quasi. Pulisic, attualmente, è legato al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, per un accordo da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio più bonus. Il Milan si è però riservato un'opzione - unilaterale - di prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione (con la scadenza, dunque, che 'scivolerebbe' al 30 giugno 2028) alle medesime cifre.

Si parla di un nuovo accordo con stipendio rivisto al rialzo

—  

L'intenzione del Milan, secondo quanto si percepisce, però, sarebbe quella di non attivare tale clausola, bensì quella di rinegoziare con Pulisic un contratto ex novo. Il Diavolo - senza troppa fretta - vorrebbe, con la primavera del nuovo anno, giungere al rinnovo dell'accordo con Pulisic fino al 30 giugno 2030. Lo stipendio del numero 11 nativo di Henshey, Pennsylvania, salirebbe a 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. 'CP11' diventerebbe, così, il giocatore più pagato della rosa con Rafael Leão.

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>

Pulisic, che ama Milano, il Milan e la sua nuova vita in Italia, è propenso a metterci la firma, quando i tempi saranno maturi. Va riportato, ad onor del vero, come vi siano club - in Premier League - pronti a fargli ponti d'oro per riportarlo in Inghilterra. Specialmente il Manchester United. La sensazione, però, è che lo show di Pulisic proseguirà sul palcoscenico più importante d'Italia, quello di 'San Siro', con la maglia più gloriosa tra i club del nostro calcio.

Leggi anche
Calciomercato Milan, da Vasquez a Terracciano: i flop recenti a gennaio
Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Boniface? Ecco come sta andando

© RIPRODUZIONE RISERVATA