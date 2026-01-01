Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Pulisic

Sembra, dunque, alquanto paradossale constatare come Pulisic, forse il miglior giocatore del Milan per rendimento, continuità e qualità delle prestazioni, non sia stato ancora blindato con un rinnovo di contratto non diciamo a vita ma quasi. Pulisic, attualmente, è legato al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, per un accordo da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio più bonus. Il Milan si è però riservato un'opzione - unilaterale - di prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione (con la scadenza, dunque, che 'scivolerebbe' al 30 giugno 2028) alle medesime cifre.
Si parla di un nuovo accordo con stipendio rivisto al rialzo—
L'intenzione del Milan, secondo quanto si percepisce, però, sarebbe quella di non attivare tale clausola, bensì quella di rinegoziare con Pulisic un contratto ex novo. Il Diavolo - senza troppa fretta - vorrebbe, con la primavera del nuovo anno, giungere al rinnovo dell'accordo con Pulisic fino al 30 giugno 2030. Lo stipendio del numero 11 nativo di Henshey, Pennsylvania, salirebbe a 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. 'CP11' diventerebbe, così, il giocatore più pagato della rosa con Rafael Leão.
Pulisic, che ama Milano, il Milan e la sua nuova vita in Italia, è propenso a metterci la firma, quando i tempi saranno maturi. Va riportato, ad onor del vero, come vi siano club - in Premier League - pronti a fargli ponti d'oro per riportarlo in Inghilterra. Specialmente il Manchester United. La sensazione, però, è che lo show di Pulisic proseguirà sul palcoscenico più importante d'Italia, quello di 'San Siro', con la maglia più gloriosa tra i club del nostro calcio.
