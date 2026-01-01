Era stato trascinatore, nella stagione 2023-2024, del 'Werkself' di Xabi Alonso alla vittoria della Bundesliga e della Coppa di Germania: 'Triple' mancato soltanto per via della tripletta del suo connazionale, Ademola Lookman, nella finale di Europa League persa per 3-0 a Dublino contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'annata seguente, però, Boniface non aveva brillato (11 gol e 2 assist in 27 partite), pur con l'ottima media di un gol/assist ogni 106', visto che ha trascorso sul terreno di gioco appena 1.387'.

Visite mediche non superate con il Diavolo — Questo per via di un infortunio alla coscia che lo ha reso indisponibile tra novembre e gennaio. Il Milan si è fiondato su Boniface prima a giugno, mettendolo in competizione proprio con Vlahović prima e Rasmus Højlund poi (il danese del Manchester United alla fine approdato al Napoli). Quindi, è andato su di lui verso la fine di agosto. Il nigeriano è arrivato a Milano, ha svolto le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' ma non è mai arrivato all'idoneità sportiva e al tesseramento con il club rossonero.

Non ha passato, come si ricorderà, i test medici ulteriori richiesti dal Milan per testare la stabilità del suo ginocchio destro. Nel 2019 e nel 2020, infatti, quando militava in Norvegia, nella fila del Bodø/Glimt, Boniface si ruppe per due volte il legamento crociato dello stesso ginocchio. I rossoneri, che volevano vederci chiaro sulle sue condizioni, alla fine hanno rispedito il giocatore a Leverkusen. Lo stesso Boniface, successivamente, ha confermato che non si è più trasferito al Milan per questa motivazione.

Il bomber africano è dunque rimasto in Germania, cambiando, però, maglia: nell'ultimo giorno del mercato estivo, infatti, è arrivata la cessione in prestito secco al Werder Brema. Chi si aspettava un Boniface dominante sulle rive del fiume Weser, però, ha dovuto presto ricredersi. Fin qui, ha disputato appena 326' in 11 partite di Bundesliga. Al suo attivo, 2 assist: uno a settembre, nella vittoria per 4-0 degli anseatici in casa del Borussia Mönchengladbach; l'altro a novembre, nel 2-1 interno contro il Wolfsburg. Titolare soltanto 2 volte, Boniface non si candiderà certamente all'appellativo di 'rimpianto Milan' per la stagione in corso. Anche perché dovrà stare fermo per un po' per una nuova contusione al ginocchio.