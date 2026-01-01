PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, occhio al possibile rinforzo a sorpresa. L’occasione in difesa da un big europea

Calciomercato Milan, occhio al possibile rinforzo a sorpresa. L’occasione in difesa da un big europea

Calciomercato Milan, la difesa potrebbe essere un reparto da rinforzare nel prossimo futuro della squadra. Spunta un'altra possibile occasione direttamente dal Real Madrid
Calciomercato Milan, siamo dentro alla sessione invernale del mercato e i rossoneri potrebbero pensare a qualche colpo importante per completare la rosa. Oltre al possibile intervento in attacco, il Diavolo potrebbe pensare anche a un intervento in difesa. Allegri, infatti, potrebbe avere poche soluzioni dalla panchina rispetto ai titolari usati in questa prima parte di stagione con il suo Milan. Ecco le ultime novità a riguardo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

