Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Werder Brema: ufficiale Boniface, ex obiettivo del Milan

CALCIOMERCATO

Calciomercato Werder Brema: ufficiale Boniface, ex obiettivo del Milan

Calciomercato Werder Brema: ufficiale Boniface, ex obiettivo del Milan
Victor Boniface è stato vicinissimo al Milan. Oggi, ultimo giorno di calciomercato, il Werder Brema l'ha ufficializzato come nuovo acquisto
Redazione PM

Il calciomercato del Milan si è chiuso lasciando parecchi dubbi ai tifosi rossoneri e non solo. Se in uscita è stato fatto certamente un ottimo lavoro, non si può dire altrettanto per quanto riguarda le entrate. Guardando alla rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri, balzano facilmente all'occhio alcune lacune. In particolare, in difesa e in attacco. Il reparto offensivo, infatti, è composto da solo 4 giocatori: Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez. Solo quest'ultimo è un centravanti di ruolo.

Eppure, per tutta l'estate i rossoneri hanno inseguito vari profili di prime punte. Tra questi, c'è stato Victor Boniface. L'operazione per lui in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen era cosa fatta finché il Milan ha deciso di far saltare tutto non essendo convinto della tenuta fisica del ragazzo. Oggi, all'ultimo giorno di calciomercato, Boniface ha comunque lasciato Leverkusen. Il centravanti nigeriano resterà in Bundesliga, ma indossando la maglia del Werder Brema. Il club - che lo ha ingaggiato con la formula del prestito secco - lo ha annunciato tramite i propri canali social.

LEGGI ANCHE

Boniface al Werder Brema: l'annuncio social

LEGGI ANCHE: Milan, mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa >>>

Ecco il post su Instagram da parte del club tedesco. La didascalia recita: "Affare fatto: Victor Boniface si sposta al Werder".

Leggi anche
Milan, Pedullà: “Avrei imbastito un’operazione per Vlahovic dà subito”
Calciomercato Lipsia: ufficiale Harder, ex obiettivo del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA