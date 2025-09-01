Pianeta Milan
Werder Brema, colpo in attacco: Boniface arriva in prestito dal Leverkusen

Il Werder Brema sembrerebbe aver  trovato il suo rinforzo per l’attacco. Il club tedesco ha ‘chiuso’ l’operazione per Victor Boniface, che arriverebbe dal Bayer Leverkusen in prestito annuale. Nonostante le iniziali...
Alessia Scataglini
Il Werder Brema sembrerebbe aver  trovato il suo rinforzo per l'attacco. Il club tedesco ha 'chiuso' l'operazione per Victor Boniface, che arriverebbe dal Bayer Leverkusen in prestito annuale. Nonostante le iniziali difficoltà, le due società sembrerebbero aver raggiunto un'intesa.

Calciomercato, Boniface-Werder, è fatta: l'attaccante arriva in prestito dal Leverkusen

L'accordo è un prestito secco, senza opzione di riscatto. Il centravanti nigeriano, che in passato era stato vicino al Milan prima che il trasferimento sfumasse per dubbi emersi nelle visite mediche, avrà ora la possibilità di trovare più continuità e spazio in maglia biancoverde.

Il Werder, che aveva sondato anche i profili di Simon Banza e Taiwo Awoniyi, ha deciso di puntare su Boniface, pronto a rilanciarsi in Bundesliga.

 

