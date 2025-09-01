Werder Brema, colpo in attacco: Boniface arriva in prestito dal Leverkusen

Calciomercato, Boniface-Werder, è fatta: l'attaccante arriva in prestito dal Leverkusen

L'accordo è un prestito secco, senza opzione di riscatto. Il centravanti nigeriano, che in passato era stato vicino al Milan prima che il trasferimento sfumasse per dubbi emersi nelle visite mediche, avrà ora la possibilità di trovare più continuità e spazio in maglia biancoverde.