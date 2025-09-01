Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato, l’ex obiettivo del Milan si trasferisce al Lipsia

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, l’ex obiettivo del Milan si trasferisce al Lipsia

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'A serio rischio Harder, i rossoneri ...'
Calciomercato, l’ex obiettivo del Milan, Conrad Harder, è pronto a diventare un nuovissimo giocatore del Lipsia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’ex obiettivo di mercato del Milan, Conrad Harder, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. Il centravanti danese, seguito con interesse dal club rossonero nelle scorse settimane, ha scelto di proseguire la propria carriera in Bundesliga, preferendo il progetto tedesco nonostante il forte pressing di Casa Milan.

La scelta di Harder: l'ex obiettivo del Milan sceglie la Bundesliga

—  

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione è stata definita sulla base di 26 milioni di euro. Harder è già in Germania, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al Lipsia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il LIVE con tutte le news in tempo reale >>>

Decisivi i cambiamenti nelle richieste economiche del suo entourage, che hanno spinto il Milan a ritrattare l’affare e virare su un profilo più esperto come Nkunku. Il club rossonero, infatti, ha scelto di puntare su un giocatore in grado di garantire fin da subito maggiore affidabilità internazionale.

Leggi anche
Calciomercato Milan: Demiral torna di moda, ma l’ingaggio è un ostacolo
Calciomercato Milan: assalto per Gomez, presentata l’offerta ufficiale al Liverpool

© RIPRODUZIONE RISERVATA