Calciomercato, l’ex obiettivo del Milan si trasferisce al Lipsia

Calciomercato, l’ex obiettivo del Milan, Conrad Harder, è pronto a diventare un nuovissimo giocatore del Lipsia
L’ex obiettivo di mercato del Milan, Conrad Harder, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. Il centravanti danese, seguito con interesse dal club rossonero nelle scorse settimane, ha scelto di proseguire la propria carriera in Bundesliga, preferendo il progetto tedesco nonostante il forte pressing di Casa Milan.
La scelta di Harder: l'ex obiettivo del Milan sceglie la Bundesliga
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione è stata definita sulla base di 26 milioni di euro. Harder è già in Germania, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al Lipsia.