Calciomercato Milan: assalto per Gomez, presentata l’offerta ufficiale al Liverpool

La palla ora passa al club inglese, con il Milan in attesa di una risposta che potrebbe sbloccare una delle trattative più complesse e cruciali di questa finestra di mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan non si arrende e prova il colpo in difesa in queste ultime ore di mercato. Come riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, i rossoneri hanno presentato un'offerta ufficiale al Liverpool per il difensore Joe Gomez.
L'operazione, stando alle indiscrezioni, sarebbe un trasferimento a titolo definitivo. Dopo aver visto sfumare altre piste, il Milan punta con decisione sul difensore inglese per rinforzare il reparto arretrato, una richiesta esplicita dell'allenatore Massimiliano Allegri.
La palla ora passa al club inglese, con il Milan in attesa di una risposta che potrebbe sbloccare una delle trattative più complesse e cruciali di questa finestra di mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA