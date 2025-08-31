Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan: Demiral torna di moda, ma l’ingaggio è un ostacolo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan: Demiral torna di moda, ma l’ingaggio è un ostacolo

Calciomercato Milan: Demiral torna di moda, ma l’ingaggio è un ostacolo - immagine 1
Nel panorama del calciomercato italiano, il nome di Merih Demiral è tornato a circolare con particolare insistenza nel mondo Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel panorama del calciomercato italiano, il nome di Merih Demiral è tornato a circolare con particolare insistenza. Il difensore, vecchia conoscenza della Serie A, attualmente in forza all'Al Ahli in Arabia Saudita, è stato nuovamente proposto al Milan, un'indiscrezione che accende le speranze dei tifosi rossoneri in cerca di un rinforzo di spessore per la difesa. La notizia, riportata da Ramazzotti su Gazzetta.it, suggerisce che il difensore turco potrebbe essere la soluzione ideale per colmare le lacune nel reparto arretrato.

Il profilo di Demiral: esperienza e grinta per la difesa rossonera

—  

La possibile trattativa per portare Demiral a Milano rappresenta un'opportunità intrigante per il club di Via Aldo Rossi. Il difensore è noto per la sua fisicità, aggressività ed esperienza internazionale. Caratteristiche che lo renderebbero un profilo ideale per la squadra di Massimiliano Allegri. La sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di impostare l'azione da dietro sono in linea con le esigenze tattiche del nuovo corso rossonero. Avendo già militato in club di alto livello come la Juventus e l'Atalanta, Demiral conosce molto bene il campionato italiano e non avrebbe problemi di adattamento.

LEGGI ANCHE

Ostacoli e strategia: il nodo ingaggio e le possibili formule

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku leva via i dubbi: “Ecco il mio ruolo. Non mi pongo limiti”

Nonostante l' interesse, la strada per arrivare a Demiral è piuttosto in salita. Il principale ostacolo è il suo attuale contratto con l'Al Ahli, che prevede un ingaggio molto alto fino al 2026. Per superare l'impasse, si ipotizza un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe al Milan di spalmare l'investimento su più stagioni. In questo scenario, sarebbe necessario un rinnovo di contratto del difensore. La volontà di Demiral di tornare in un campionato competitivo come la Serie A potrebbe però giocare un ruolo cruciale nella riuscita della trattativa.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA