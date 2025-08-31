Calciomercato Milan: Demiral torna di moda, ma l’ingaggio è un ostacolo

Il profilo di Demiral: esperienza e grinta per la difesa rossonera

La possibile trattativa per portare Demiral a Milano rappresenta un'opportunità intrigante per il club di Via Aldo Rossi. Il difensore è noto per la sua fisicità, aggressività ed esperienza internazionale. Caratteristiche che lo renderebbero un profilo ideale per la squadra di Massimiliano Allegri. La sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di impostare l'azione da dietro sono in linea con le esigenze tattiche del nuovo corso rossonero. Avendo già militato in club di alto livello come la Juventus e l'Atalanta, Demiral conosce molto bene il campionato italiano e non avrebbe problemi di adattamento.