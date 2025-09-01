Milan, Nkunku: che tipo di giocatore è? Dribbling esplosivo e non solo

Il Milan , in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea . Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche passaggio sulle sue caratteristiche.

(fonte: acmilan.com) - Quindi che tipo di giocatore è Nkunku? Dribbling esplosivo, conduzione verticale e capacità di rifinire o finalizzare con naturalezza. È efficace tra le linee, ama occupare il mezzo spazio sinistro e attaccare l'area con i tempi giusti. In un Milan propositivo può essere sia il collante giusto tra centrocampo e attacco sia il terminale offensivo capace di chiudere l'azione, alternando creatività al servizio della squadra e freddezza sotto porta. La sua polivalenza consente soluzioni di modulo senza perdere pericolosità.