Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Nkunku: che tipo di giocatore è? Dribbling esplosivo e non solo

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku: che tipo di giocatore è? Dribbling esplosivo e non solo

Milan, Nkunku: che tipo di giocatore è? Dribbling esplosivo e non solo
Christopher Nkunku è il nuovo volto dell'attacco rossonero: acmilan.com presenta la punta del Milan tra numeri, carriera e curiosità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea. Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche passaggio sulle sue caratteristiche.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il LIVE con tutte le news in tempo reale >>>

(fonte: acmilan.com) - Quindi che tipo di giocatore è Nkunku? Dribbling esplosivo, conduzione verticale e capacità di rifinire o finalizzare con naturalezza. È efficace tra le linee, ama occupare il mezzo spazio sinistro e attaccare l'area con i tempi giusti. In un Milan propositivo può essere sia il collante giusto tra centrocampo e attacco sia il terminale offensivo capace di chiudere l'azione, alternando creatività al servizio della squadra e freddezza sotto porta. La sua polivalenza consente soluzioni di modulo senza perdere pericolosità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA