Milan-Maignan, clamorosa novità sul rinnovo di contratto del portiere francese

Milan, che colpo: vicino il rinnovo di Maignan! Le cifre e i retroscena della trattativa
Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, è davvero ad un passo dal rinnovo del suo contratto con il Milan: si va, dunque, verso il prolungamento del matrimonio tra il classe 1995 ex Lille e PSG e il club di Via Aldo Rossi. Tutti i dettagli
I tifosi del Milan potrebbero aver iniziato il nuovo anno con una delle notizie che, in assoluto, si sarebbero augurati di più: il rinnovo del contratto di Mike Maignan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Ne ha parlato Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Mike Maignan è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2029 (stipendio da 6 milioni di euro all'anno più bonus) più un'opzione per il 2030 - ha scritto infatti Schira -. Come rivelato in esclusiva da agosto, Massimiliano Allegri e Igli Tare lo considerano un giocatore chiave. Nonostante alcune voci, i colloqui non si sono mai conclusi, ma stanno procedendo bene".

Pertanto, si va verso il prolungamento del matrimonio tra Maignan e il Milan, iniziato il 1° luglio 2021, quando i rossoneri lo prelevarono dal Lille per 16,4 milioni di euro. Fin qui, Maignan - che con il Diavolo ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana nel 2025 - non si era mai visto ritoccare il contratto da 3,2 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Soltanto una promessa, poi non mantenuta, dalla società, fino al chiarimento dell'ultimo periodo e la decisione - a quanto pare - del portiere e capitano rossonero di restare anziché andare via a parametro zero.

