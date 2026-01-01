Pertanto, si va verso il prolungamento del matrimonio tra Maignan e il Milan, iniziato il 1° luglio 2021, quando i rossoneri lo prelevarono dal Lille per 16,4 milioni di euro. Fin qui, Maignan - che con il Diavolo ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana nel 2025 - non si era mai visto ritoccare il contratto da 3,2 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Soltanto una promessa, poi non mantenuta, dalla società, fino al chiarimento dell'ultimo periodo e la decisione - a quanto pare - del portiere e capitano rossonero di restare anziché andare via a parametro zero.