Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Kim ‘scaldato’ dal gradimento del Milan: due ostacoli all’operazione di calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN

Kim ‘scaldato’ dal gradimento del Milan: due ostacoli all’operazione di calciomercato

Kim 'scaldato' dal gradimento del Milan: due ostacoli all'operazione di calciomercato
Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il colpo per la difesa rossonera. Il giocatore vorrebbe più spazio. Due ostacoli da superare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', starebbero cercando un difensore senza fretta. Tra le possibilità spunta quella di Kim Min-jae, che sarebbe tutt’altro che soddisfatto della sua stagione con il Bayern Monaco. Viste le sue poche presenze, l'ex Napoli si starebbe guardando intorno per arrivare al Mondiale al massimo della forma e il gradimento del Milan lo avrebbe scaldato più di quello di altre squadre.

Per la difesa, si legge, sarebbero stati proposti anche Disasi, Sule e Gomez, ma con Kim il Diavolo allungherebbe e incrementerebbe le possibilità di scelta di Allegri in difesa, con Odogu che potrebbe partire in prestito. Secondo la rosa, Kim in rossonero non sarebbe per nulla un'operazione di calciomercato facile.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: "Allegri e il suo staff lo hanno seguito". Il Milan punta il talento. Colpo di calciomercato?>>>

Il primo passo sarebbe convincere il Bayern Monaco ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Da superare anche l'ingaggio del sudcoreano. Al momento, quindi, sarebbe un'operazione tutt'altro che in discesa, ma le condizioni potrebbero cambiare con il passare del mese di gennaio.

Leggi anche
“Allegri e il suo staff lo hanno seguito”. Il Milan punta il talento. Colpo di...
Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Colombo al Genoa

© RIPRODUZIONE RISERVATA