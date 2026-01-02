Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', starebbero cercando un difensore senza fretta. Tra le possibilità spunta quella di Kim Min-jae, che sarebbe tutt’altro che soddisfatto della sua stagione con il Bayern Monaco. Viste le sue poche presenze, l'ex Napoli si starebbe guardando intorno per arrivare al Mondiale al massimo della forma e il gradimento del Milan lo avrebbe scaldato più di quello di altre squadre.