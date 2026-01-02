Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il colpo per la difesa rossonera. Il giocatore vorrebbe più spazio. Due ostacoli da superare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', starebbero cercando un difensore senza fretta. Tra le possibilità spunta quella di Kim Min-jae, che sarebbe tutt’altro che soddisfatto della sua stagione con il Bayern Monaco. Viste le sue poche presenze, l'ex Napoli si starebbe guardando intorno per arrivare al Mondiale al massimo della forma e il gradimento del Milan lo avrebbe scaldato più di quello di altre squadre.
Per la difesa, si legge, sarebbero stati proposti anche Disasi, Sule e Gomez, ma con Kim il Diavolo allungherebbe e incrementerebbe le possibilità di scelta di Allegri in difesa, con Odogu che potrebbe partire in prestito. Secondo la rosa, Kim in rossonero non sarebbe per nulla un'operazione di calciomercato facile.