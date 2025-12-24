Calciomercato Milan, Disasi proposto ma non è tra i preferiti: le ultime

Per questo il Milan, nel prossimo mercato di gennaio è alla ricerca di un difensore esperto, che possa giocare sia da centrale che da braccetto. Ne parla l'edizione odierna di 'Tuttosport'. Secondo il quotidiano, il ds Igli Tare, in attesa di capire come si evolverà il mercato di gennaio, sta valutando diversi profili per la difesa. Uno dei nomi offerti al Diavolo è quello di Axel Disasi, difensore francese del Chelsea ai margini del progetto tecnico dell'allenatore Enzo Maresca. Come scrive 'Tuttosport', il centrale classe 1998 non è tra i preferiti della dirigenza e nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma. Quindi, con molta probabilità, è già possibile cancellare dalla lista il nome di Disasi.