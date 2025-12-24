Calciomercato Milan, Disasi proposto ma non è tra i preferiti: le ultime

Pianeta Milan
Nel prossimo calciomercato invernale il Milan prenderà un difensore. Secondo 'Tuttosport', Axel Disasi è stato proposto ma non convince la dirigenza rossonera. Sul francese si sarebbe inserita anche la Roma
Dopo aver chiuso per l'arrivo in prestito gratuito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, punta fisica in uscita dal West Ham che il Diavolo cercava da questa estate, il Milan vuole rinforzare la propria squadra aggiungendo un tassello al reparto difensivo. La linea difensiva titolare formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic è considerata buona ma, di fatto, le alternative hanno dimostrato di non essere all'altezza.

Koni De Winter, difensore ex Genoa arrivato questa estate per 20 milioni di euro più bonus, è stato uno dei peggiori in campo nelle ultime due uscite rossonere. Male sia contro il Sassuolo di Fabio Grosso, sia contro il Napoli di Antonio Conte, dove è stato annientato nel duello con la punta azzurra Rasmus Hojlund. Mentre l'altro difensore centrale in rosa David Odogu non viene praticamente considerato da Massimiliano Allegri. In questa stagione ha giocato solo 11 minuti in Coppa Italia e registrato tre presenze con la maglia del Milan Futuro.

Per questo il Milan, nel prossimo mercato di gennaio è alla ricerca di un difensore esperto, che possa giocare sia da centrale che da braccetto. Ne parla l'edizione odierna di 'Tuttosport'. Secondo il quotidiano, il ds Igli Tare, in attesa di capire come si evolverà il mercato di gennaio, sta valutando diversi profili per la difesa. Uno dei nomi offerti al Diavolo è quello di Axel Disasi, difensore francese del Chelsea ai margini del progetto tecnico dell'allenatore Enzo Maresca. Come scrive 'Tuttosport', il centrale classe 1998 non è tra i preferiti della dirigenza e nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma. Quindi, con molta probabilità, è già possibile cancellare dalla lista il nome di Disasi.

