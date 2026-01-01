Pianeta Milan
Calciomercato, Kim piace al Milan. Dalla Germania: “Il difensore vuole …”

Kim colpo di calciomercato perfetto per il Milan. Ecco cosa vuole il difensore
Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere un colpo perfetto per dare qualità ed esperienza alla difesa rossonera. Ecco le ultime novità dal giornalista Florian Plettenberg
Emiliano Guadagnoli
Dopo che il Milan ha chiuso il colpo in attacco con Fullkrug, la dirigenza rossonera, durante questa sessione di calciomercato, potrebbe essere alla ricerca di un difensore esperto. Tra i nomi usciti in questo periodo c'è anche quello di Kim, difensore del Bayern Monaco che in Italia ha giocato con la maglia del Napoli. Non un'operazione semplice per il Milan, visto che il sudcoreano guadagna a stagione circa 12 milioni di euro. Ultime novità su Kim arrivano dal giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg. Ecco le sue parole sul social X.

"Kim Min-jae ha attirato numerose richieste in vista della sessione invernale di calciomercato, tra cui l'interesse del Fenerbahce, e anche diversi club italiani stanno monitorando la sua situazione".

Il giornalista continua: "Tuttavia, al momento non ci sono possibilità di trasferimento. Il 29enne sta respingendo ogni proposta ed è determinato a rimanere al Bayern almeno fino all'estate. Il suo contratto scade nel 2028".

