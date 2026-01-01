Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere un colpo perfetto per dare qualità ed esperienza alla difesa rossonera. Ecco le ultime novità dal giornalista Florian Plettenberg
Dopo che il Milan ha chiuso il colpo in attacco con Fullkrug, la dirigenza rossonera, durante questa sessione di calciomercato, potrebbe essere alla ricerca di un difensore esperto. Tra i nomi usciti in questo periodo c'è anche quello di Kim, difensore del Bayern Monaco che in Italia ha giocato con la maglia del Napoli. Non un'operazione semplice per il Milan, visto che il sudcoreano guadagna a stagione circa 12 milioni di euro. Ultime novità su Kim arrivano dal giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg. Ecco le sue parole sul social X.
"Kim Min-jae ha attirato numerose richieste in vista della sessione invernale di calciomercato, tra cui l'interesse del Fenerbahce, e anche diversi club italiani stanno monitorando la sua situazione".