Dopo che il Milan ha chiuso il colpo in attacco con Fullkrug , la dirigenza rossonera, durante questa sessione di calciomercato, potrebbe essere alla ricerca di un difensore esperto. Tra i nomi usciti in questo periodo c'è anche quello di Kim , difensore del Bayern Monaco che in Italia ha giocato con la maglia del Napoli. Non un'operazione semplice per il Milan, visto che il sudcoreano guadagna a stagione circa 12 milioni di euro. Ultime novità su Kim arrivano dal giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg . Ecco le sue parole sul social X.

"Kim Min-jae ha attirato numerose richieste in vista della sessione invernale di calciomercato, tra cui l'interesse del Fenerbahce, e anche diversi club italiani stanno monitorando la sua situazione".