Calciomercato Milan, Romano e Moretto: 'Chérif? Ad oggi i rossoneri ...'

Calciomercato, via Nkunku dentro Chérif? Romano e Moretto in coro: “Al momento …”

Calciomercato Milan, i giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno aggiornato su 'YouTube' sul talento Sidiki Chérif. Ecco le ultime novità sui rossoneri
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso il primo colpo ufficiale della stagione riuscendo a portare a Milanello Fullkrug, che domani dovrebbe giocare contro il Cagliari, probabilmente partendo dalla panchina. Se i rossoneri dovessero cedere davvero Nkunku in questa sessione di mercato, è naturale che il Diavolo dovrà cercare un altro attaccante. Tra i nomi fatti ci sarebbe quello del giovane Sidiki Chérif, attaccante dell'Angers classe 2006. Ecco le ultime novità a riguardo dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

"Il Milan non ha mosso passi concreti per Chérif, ad oggi nessuna offerta ufficiale. Ci sono altri club più avanti e anche secondo il Milan il ragazzo alla fine potrebbe andare da altre parti. Ci sono Crystal Palace e Paris FC. Ci sono club pronti ad andare oltre i 25-26 milioni di euro".

Vedremo quindi se il Milan ci proverà lo stesso per il giocatore oppure andrà alla ricerca di altri profili, specialmente nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Nkunku.

