Calciomercato Milan, Romano e Moretto: 'Chérif? Ad oggi i rossoneri ...'

Calciomercato Milan , i rossoneri hanno chiuso il primo colpo ufficiale della stagione riuscendo a portare a Milanello Fullkrug , che domani dovrebbe giocare contro il Cagliari, probabilmente partendo dalla panchina. Se i rossoneri dovessero cedere davvero Nkunku in questa sessione di mercato, è naturale che il Diavolo dovrà cercare un altro attaccante. Tra i nomi fatti ci sarebbe quello del giovane Sidiki Chérif , attaccante dell'Angers classe 2006. Ecco le ultime novità a riguardo dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto .

"Il Milan non ha mosso passi concreti per Chérif, ad oggi nessuna offerta ufficiale. Ci sono altri club più avanti e anche secondo il Milan il ragazzo alla fine potrebbe andare da altre parti. Ci sono Crystal Palace e Paris FC. Ci sono club pronti ad andare oltre i 25-26 milioni di euro".