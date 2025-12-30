Milan, interesse su Rayan. Cafù: 'Talento fantastico, ecco cosa penso..'

Nella giornata di oggi, l'ex terzino destro di Roma e Milan in Serie A Marcos Cafù ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. Tra i tanti temi, oltre alle parole sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto nel campionato italiano , anche un pensiero su un giovane talento brasiliano accostato più volte al club rossonero. Parliamo di Rayan , attaccante classe 2006 del Vasco Da Gama che, in questa stagione, ha segnato 20 gol in 57 presenze con la squadra brasiliana.

Si parla del gioiellino brasiliano Rayan per il Milan. Lo vede pronto per la Serie A? "Con lui vado sul sicuro. Può essere valido per qualsiasi grande squadra italiana. Rayan è un talento fantastico. Ha tanta qualità ed è rapido nell’uno contro uno: sa giocare a calcio, ma vede anche la porta. Ha solo 19 anni e può diventare davvero un grande calciatore. Ruolo? Davanti con la fantasia che ha può fare sia la prima sia la seconda punta. Dipende dagli allenatori".