Siamo ormai arrivati al temine del 2025 e, tra i vari opinionisti e commentatori tv, son già partite le prime 'scommesse' riguardanti a chi sarà il tecnico vincitore della Serie A 2025-2026. Con il termine fissato per il 24 Maggio 2026, chi sarà ad avere la meglio tra Chivu, Conte ed Allegri con il suo Milan? Questa domanda è stata posta a Ricky Buscaglia, giornalista e telecronista di DAZN, durante l'appuntamento con TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: