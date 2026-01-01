Cagliari-Milan, probabili formazioni—
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. Panchina: Radunovic, Ciocci, Prati, Borrelli, Di Pardo, Pavoletti, Cavuoti, Pintus, Rog, Obert, Cogoni, Mazzitelli, Trepy, Rodriguez, Luvumbo, Liteta. Allenatore: Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
