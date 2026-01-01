Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri emergenza infortuni. Leao titolare, mentre Pulisic …

FORMAZIONI

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri emergenza infortuni. Leao titolare, mentre Pulisic …

Cagliari-Milan, probabili formazioni: piovono infortuni. Leao torna. Fullkrug titolare?
Cagliari-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri emergenza totale in tanti reparti. Infortuni verso la sfida di domani. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Cagliari-Milan, domani torna in campo il Diavolo. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa con tante notizie importanti sugli infortuni in casa rossonera. Recuperato Matteo Gabbia, anche se solo per la panchina. Mentre Leao viaggia verso la maglia da titolare, visto che Nkunku non ci sarà per il problema alla caviglia. Dubbi anche su Pavlovic e Pulisic. A dare le ultime novità sul Milan ci pensa il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin.

"Le ultime di formazione per il Milan. Pavlovic non preoccupa, nonostante la forma influenzale: al 90% ci sarà. Leao titolare davanti, probabilmente con Loftus-Cheek. Per Pulisic più probabile la panchina. Fofana pronto a riprendere il posto da titolare in mezzo". Il resto della formazione rossonera dovrebbe essere sempre la stessa, con il 3-5-2 usato da Massimiliano Allegri in tutta la stagione. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Milan.

LEGGI ANCHE

Cagliari-Milan, probabili formazioni

—  

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. Panchina: Radunovic, Ciocci, Prati, Borrelli, Di Pardo, Pavoletti, Cavuoti, Pintus, Rog, Obert, Cogoni, Mazzitelli, Trepy, Rodriguez, Luvumbo, Liteta. Allenatore: Pisacane.

LEGGI ANCHE: Il 2025 di Jashari: aspettative alte, partenza a rilento. Ardon, ora tocca a te! >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Leggi anche
Milan, per Allegri emergenza totale in attacco con il Cagliari: a rischio anche Pulisic e Nkunku
Milan-Verona, probabili formazioni: ultima occasione per Nkunku? In panchina convocato …

© RIPRODUZIONE RISERVATA