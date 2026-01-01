Ci sarà anche Rafael Leao, che si è allenato in gruppo e che, per dirla con Allegri, "bisognerà vedere quanto ne avrà da dare in campo". Sarà assente Christopher Nkunku, per un persistente problema alla caviglia e sono a rischio, poi, anche Strahinja Pavlović e Christian Pulisic. Per entrambi, si capirà domani stesso se riusciranno a scendere in campo o meno.