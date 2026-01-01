Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Cagliari-Milan, il bollettino infortunati: le brutte notizie di Allegri in conferenza stampa

CONFERENZA

Cagliari-Milan, il bollettino infortunati: le brutte notizie di Allegri in conferenza stampa

Cagliari-Milan, il bollettino infortunati: le brutte notizie di Allegri in conferenza stampa
Il Milan giocherà domani sera, alle ore 20:45, in casa del Cagliari, in formazione largamente rimaneggiata per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026: tanti infortunati e giocatori in rischio. Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza
Daniele Triolo Redattore 

Domani, venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena alla 'Unipol Domus' di Cagliari, contro i rossoblu di Fabio Pisacane, per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026. E i rossoneri rischiano di presentarsi al delicato appuntamento in formazione largamente rimaneggiata.

Allegri, infatti, nella conferenza stampa di presentazione di questo pomeriggio a Milanello, ha spiegato come ci siano giocatori infortunati e altri a rischio per Cagliari-Milan in Sardegna. Recuperato Matteo Gabbia, che si è allenato con la squadra, ma - per ammissione dello stesso tecnico livornese - domani contro i sardi andrà in panchina.

LEGGI ANCHE

Ci sarà anche Rafael Leao, che si è allenato in gruppo e che, per dirla con Allegri, "bisognerà vedere quanto ne avrà da dare in campo". Sarà assente Christopher Nkunku, per un persistente problema alla caviglia e sono a rischio, poi, anche Strahinja Pavlović e Christian Pulisic. Per entrambi, si capirà domani stesso se riusciranno a scendere in campo o meno.

Nel caso di assenza di Pavlović, giocherà da braccetto sinistro della difesa a tre uno tra David Odogu e Davide Bartesaghi. In panchina si vedrà, infine, anche Niclas Füllkrug, primo acquisto del calciomercato di gennaio rossonero.

LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

Leggi anche
Verso Cagliari-Milan: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWS
Milan-Verona, Fikayo Tomori giura amore: “Voglio restare qui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA