Milan-Verona, Fikayo Tomori giura amore: “Voglio restare qui”

Sul rinnovo: "Sì, ho sempre detto che sono contento qui. È una grande squadra e voglio fare il massimo. Le cose succedono fuori, tra società e miei agenti. Io sono concentrato sul campo, voglio rimanere concentrato".

Se pensa che il Milan sia più forte: "Difficile, loro sono forti e da quando sono arrivato sono sempre stati lì. Sono una grande squadra, ma anche noi. Abbiamo fatto ciò che dovevamo oggi, ora pensiamo a giovedì".

Se era preoccupato per la diffida: "Onestamente no. Non sono condizionato, metto sempre il massimo. Se prendo un giallo, succede nel calcio. Abbiamo una squadra forte, se non gioco c'è un altro. Non ero condizionato".

