CONFERENZA

Bertolini dopo Milan-Verona contesta il rigore: “Rigorino”

Bertolini, allenatore gialloblu, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Alberto Bertolini, vice allenatore gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Perché c'era Pulisic da solo e si aspettava di più davanti: "Noi facciamo zona mista, abbiamo deciso di marcare Ruben e Pavlovic, quando fai questa scelta chi è nel castello deve essere più aggressivo. Situazione delicata. Stavamo facendo un ottimo primo tempo, loro avevano creato il minimo. Un peccato. Poi nel secondo tempo un rigorino ha indirizzato la partita ed è stato più complicato. Abbiamo cambiato gli attaccanti perché sembrava servisse energia. Nel primo tempo siamo stati bravi difensivamente, ma potevamo osare di più. Poi nel secondo tempo con i due gol è stato complicato. Nell'ultima mezz'ora siamo stati bravi a non sbragare. La partita però era oggettivamente chiusa".

Sui pochi tiri in porta: "Fase di non possesso molto bene, anche se non siamo stati aggressivi. Però quando abbiamo riconquistato palla non siamo stati incisivi, creando poco".

Sul calcio d'inizio in stile Paris: "Lo abbiamo fatto anche altre volte per aggredire alti. Una scelta psicologica".

Come stanno gli indisponibili: "Bradaric ha giocato ed è un recupero importante. Invece per Akpa-Akpro serve tempo".

