Archiviato l'ultimo successo del 2025 contro il Verona di Paolo Zanetti, firmato dal gol del solito Christian Pulisic e dalla doppietta di Christopher Nkunku, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per iniziare l'anno nuovo col piede giusto. Venerdì 2 gennaio il Diavolo tornerà in campo contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Alle ore 20:45 è prevista all'Unipol Domus di Cagliari la partita valida per la 18^ giornata della Serie A 2025/26. Come di consueto, l'allenatore del Milan presenterà in conferenza stampa la sfida.
CONFERENZA
Verso Cagliari-Milan: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWS
Venerdì il Milan torna in campo per la sfida contro il Cagliari. Massimiliano Allegri parlerà giovedì in conferenza stampa. I dettagli da Pianeta Milan
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan l'appuntamento sarà giovedì 1 gennaio alle ore 17 a Milanello. La conferenza stampa andrà in onda sul canale 'Milan TV'. Potete seguire tutte le parole live di Massimiliano Allegri anche sul sito di Pianeta Milan che coprirà per intero l'evento. Infortuni, tattica e possibili anticipazioni di formazione verso Cagliari-Milan, vedremo cosa dirà l'allenatore rossonero.
