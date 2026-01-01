La conferenza stampa di Allegri pre Cagliari-Milan in diretta | LIVE News

Cosa vorrebbe vedere e cosa non vorrebbe vedere dei primi quattro mesi: "Come in tutte le cose, quando inizi ti conosci. Abbiamo fatto lavoro con voglia, sapendo che la stagione è difficile. Abbiamo alternato cose, dobbiamo migliorare. Iniziavamo bene e facevamo il secondo tempo male e viceversa. Serve equilibrio. Però domenica scorsa siamo stati sempre in equilibrio, più di tutte. Partita di maturità, ce n'è bisogno. Non puoi prestare il fianco come con il Pisa e il Parma, per l'obiettivo c'è bisogno anche di quegli spezzoni. Ci sono giocatori che hanno poca esperienza di Milan, più giocano e più capiscono l'importanza che ha una palla giocata nel Milan, che decide una stagione nel bene e nel male. Non decide una partita, ma una stagione. Bisogna averne consapevolezza con e senza palla. Puoi fare bene 89 minuti, ma sbagli al 90' decidi una stagione a volte. Questo quando si è una grande squadra, bisogna migliorare una cosa".