La conferenza stampa di Allegri pre Cagliari-Milan in diretta | LIVE News

Primo dell'anno in compagnia di Massimiliano Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan, partita che il tecnico livornese ha definito chiave. È la seconda della stagione. La prima era stata quella di Udine, che poi il Milan aveva vinto. Allegri vuole continuità, dopo il successo con la "piccola" Verona, adesso bisogna continuare. Purtroppo però il Milan arriva con diversi acciaccati: Rafa Leao sta bene, ma non si sa quanti minuti abbia; Pulisic ha saltato vari allenamenti; Nkunku è indisponibile e Pavlovic ha avuto febbre ed è in dubbio. Gabbia, invece, sembra recuperato. Sarà la prima di Fullkrug, che però partirà dalla panchina. Infine, solito discorso sul quarto posto, ma con l'ambizione di puntare sempre più in alto. Solo puntando al massimo si raggiungono gli obiettivi.
Termina qui la conferenza stampa.
Se ha preso da Ruffini e Tedeschi e se sta recitando perché il calendario è contrario, perde giocatori e lui appare sereno: "Non serve recitare. Oggi è un vantaggio giocare il 2, perché se giocavamo il 3 qualcuno poteva fare serata".
Se Rafa Leao può partire titolare: "Sì, poi vediamo Pulisic, mentre Fullkrug in panchina. Devo decidere se partire con uno o due. Devo essere fortunato e bravo a decidere chi prima e chi dopo".
Cosa vorrebbe vedere e cosa non vorrebbe vedere dei primi quattro mesi: "Come in tutte le cose, quando inizi ti conosci. Abbiamo fatto lavoro con voglia, sapendo che la stagione è difficile. Abbiamo alternato cose, dobbiamo migliorare. Iniziavamo bene e facevamo il secondo tempo male e viceversa. Serve equilibrio. Però domenica scorsa siamo stati sempre in equilibrio, più di tutte. Partita di maturità, ce n'è bisogno. Non puoi prestare il fianco come con il Pisa e il Parma, per l'obiettivo c'è bisogno anche di quegli spezzoni. Ci sono giocatori che hanno poca esperienza di Milan, più giocano e più capiscono l'importanza che ha una palla giocata nel Milan, che decide una stagione nel bene e nel male. Non decide una partita, ma una stagione. Bisogna averne consapevolezza con e senza palla. Puoi fare bene 89 minuti, ma sbagli al 90' decidi una stagione a volte. Questo quando si è una grande squadra, bisogna migliorare una cosa".
Sul passato a Cagliari: "Sono passati anni, ma ne ho fatti cinque lì. L'ultimo anno il Presidente mi ha mandato via e mi ha fatto un regalo, ho fatto un mese di mare. Giocare a Cagliari è sempre complicato".
Se è un vantaggio o svantaggio giocare venerdì: "Il calcio è meraviglioso perché se vinci venerdì è bello, se non vinci è bello giocare sabato o domenica. L'importante è non spendere energie guardando il calendario. Dobbiamo prepararci a tutto in base alle partite. Dobbiamo fare più punti possibili".
A chi dà ragione Allegri tra Conte e Marotta: "Da nessuna parte, io dico solo che una ha vinto e l'altra seconda. Una favorita e l'altra controfavorita. Molto semplice".
Se preferirebbe una rosa uguale con piccole aggiunte o se per aggiungere qualcuno deve uscire qualcuno: "Nessun indirizzo. Gimenez fuori, arrivato Fullkrug, ora la società sta montiroando perché bisogna essere vigili. Ora sono contento della rosa. Recuperare tutti sarebbe importante già. Pulisic e Rafa Leao hanno giocato poco e hanno segnato, Ruben sta crescendo, Fullkrug ci aiuterà, Fofana rientra da un infortunio. Bisogna recuperare chi c'è. Abbiamo una buona rosa, stiamo facendo bene, ma i nostri punti non servono a nulla ora".
Se avere tante partite simili ravvicinate può aiutare: "Credo che domenica scorsa la squadra abbia fatto una partita buona e ordinata. Primo tempo non bello da vedere, ma non abbiamo rischiato niente. Sbloccata su palla inattiva, poi siamo cresciuti nel secondo, senza concedere. Domani altra partita ordinata, hanno qualità e tecnica. Sono bravi in area, servirà una prestazione migliore".
Se non c'è Pavlovic chi gioca: "Oggi ho provato Odogu e Bartesaghi, poi se domani c'è Pavlovic gioca, altrimenti vediamo chi gioca".
Sarebbe davvero contento se fosse quarto a fine anno: "L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo del Milan è che giochi la Champions League tutti gli anni. Essere nelle prime quattro non è facile. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare il massimo. Solo con quello puoi fare il massimo. Il campionato è semplice, vince la migliore. Se arriveremo quarti, avremo meritato quello. Non dico che sarei contento, ma avremo raggiunto un risultato importante. Ciò non preclude che si debba avere l'ambizione di raggiungere il massimo traguardo. Poi il campionato è difficile. C'è il Napoli che ha vinto l'anno scorso e negli ultimi anni i nerazzurri non sono mai usciti dal secondo posto. Anche la Roma sta facendo tante cose. Un passo alla volta, pensiamo a domani".
Come ha festeggiato ieri e se ha pensato a 12 mesi fa quando era fermo, che desiderio ha espresso: "Ho fatto fatica ad arrivare a mezzanotte. Mi sono addormentato alle dieci e mi sono svegliato alle 23:36. Oggi c'era allenamento, bisognava pensare alla partita. Speriamo di averlo fatto bene. Niente sogni, piedi per terra. Difficile arrivare all'obiettivo. Cinque squadre per quattro posti, il Como e il Bologna dietro, ma anche altre con rose importanti. Vincere è difficile sempre. Domani è su un campo difficile, bisogna battagliare. Soprattutto mentalmente".
Se può giocare Fullkrug: "Verrà in panchina. Domani deciderò chi far giocare davanti. Qualcuno gioca. Magari spezzo la partita a qualcuno. Importante recuperarli".
Sulle partite durante il mercato di gennaio: "Inutile parlare, se chi deve decidere di cambiare non lo fa è inutile parlare. Le cose si fanno, non si dicono. Noi ci siamo portati avanti, Fullkrug è arrivato subito e sono contento. Domani a disposizione. Gennaio importante, più si va avanti e meno tempo per recuperare c'è".
Bollettino infortuni e se gennaio è un mese chiave e il più delicato e importante: "Non tanto per il mercato. Giovedì poi abbiamo il Genoa, poi domenica Firenze, poi il Como giovedì e domenica il Lecce, poi due trasferte importanti. Importante avere tutti a disposizione. Domani intanto Gabbia chiamiamolo recuperato, oggi si è allenato con la squadra, verrà con la squadra. Nkunku ha un problema alla caviglia, non ci sarà, speriamo col Genoa, mentre Rafa Leao è completamente ristabilito, anche se è un mese che non gioca. Pulisic oggi con la squadra, prima a parte. Pavlovic ha avuto la febbre, parte con noi, vediamo".
Partita che serve per dare continuità con le piccole: "Buon anno a tutti. La partita di domani è complicata come tutte, domani di più. Prima dell'anno, molto importante. All'inizio c'è stata la partita di Udine che ritenevo molto importante, domani ha lo stesso valore. La classifica si sta più delineando, domani dobbiamo fare un passettino ancora in avanti per rimanere nelle prime quattro. Da qui a febbraio, 6 trasferte. Abbiamo bisogno di tutti, recuperando i giocatori. Un passettino alla volta, arrivando dopo il Pisa al meglio".
Quasi tutto pronto per l'inizio della conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan di Serie A.
Archiviata la vittoria interna (3-0) contro l'Hellas Verona, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un altro delicato impegno di campionato. Domani, venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45, i rossoneri saranno infatti impegnati alla 'Unipol Domus' di Cagliari contro i rossoblu di Fabio Pisacane. Una sfida, quella contro il Cagliari in Sardegna, storicamente ostica per il Milan.
Milan, tre punti contro il Cagliari per continuare la corsa—
Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 35 punti, ad un punto di distanza dalla capolista Inter (36) e una lunghezza sopra il Napoli (34), terzo in graduatoria da Campione d'Italia in carica. Tutte queste squadre hanno disputato fin qui 16 partite di campionato. Dietro troviamo Roma (33) e Juventus (32), ma con 17 gare giocate.
+++ Cagliari-Milan, la conferenza di Allegri LIVE +++—
Tre punti contro i sardi sarebbero, per il Milan, di vitale importanza per continuare la scalata verso il vertice della graduatoria! Mister Allegri presenta i temi principali di Cagliari-Milan, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, in una conferenza che inizierà alle ore 17:00. Seguitela con il nostro LIVE testuale e non perdetevi neanche una dichiarazione in diretta!
