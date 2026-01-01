Milan, domani i rossoneri tornano in campo contro il Cagliari, ma ci sono tante notizie nella giornata odierna tra cui anche tanto calciomercato: le ultime novità su un colpo in attacco e uno in difesa. Clamorosi dettagli sul rinnovo di Mike Maignan e le ultime verso Cagliari. Ecco le top news di Pianeta Milan del primo gennaio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Maignan rinnovo a un passo. Attacco e difesa: novità sul mercato. Emergenza infortuni
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Maignan rinnovo a un passo. Attacco e difesa: novità sul mercato. Emergenza infortuni
Milan, le ultime novità su un colpo in attacco e uno in difesa. Clamorosi dettagli sul rinnovo di Mike Maignan e le ultime verso Cagliari. Pianeta Milan primo gennaio 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA