Milan, domani i rossoneri tornano in campo contro il Cagliari, ma ci sono tante notizie nella giornata odierna tra cui anche tanto calciomercato: le ultime novità su un colpo in attacco e uno in difesa. Clamorosi dettagli sul rinnovo di Mike Maignan e le ultime verso Cagliari. Ecco le top news di Pianeta Milan del primo gennaio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>