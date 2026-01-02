Fullkrug il primo colpo del Milan: depositato il suo contratto in Lega

È iniziato ufficialmente oggi il calciomercato invernale e il Milan potrebbe essere tra le squadre protagoniste in Italia. Difficile pensare alla rivoluzione avvenuta la scorsa stagione in cui il Diavolo cambiò tantissimo nelle ultime ore del mercato. La dirigenza rossonera potrebbe sia lavorare per il futuro, sia cercare tasselli importanti per la rosa di Allegri in questa stagione. Questo a prescindere da possibili cessioni che potrebbero cambiare i piani in casa Milan. Si parla infatti di movimenti possibili intorno a due giocatori presenti in rosa, ovvero Nkunku e Loftus-Cheek. Intanto arrivano le prime novità ufficiali.