È iniziato ufficialmente oggi il calciomercato invernale e il Milan potrebbe essere tra le squadre protagoniste in Italia. Difficile pensare alla rivoluzione avvenuta la scorsa stagione in cui il Diavolo cambiò tantissimo nelle ultime ore del mercato. La dirigenza rossonera potrebbe sia lavorare per il futuro, sia cercare tasselli importanti per la rosa di Allegri in questa stagione. Questo a prescindere da possibili cessioni che potrebbero cambiare i piani in casa Milan. Si parla infatti di movimenti possibili intorno a due giocatori presenti in rosa, ovvero Nkunku e Loftus-Cheek. Intanto arrivano le prime novità ufficiali.
CALCIOMERCATO MILAN
Fullkrug il primo colpo del Milan: depositato il suo contratto in Lega
Calciomercato Milan, Fullkrug in primo colpo dell'inverno rossonero. E' arrivata la comunicazione ufficiale in vista della partita con il Cagliari. Si attende il comunicato del club
Il Milan ha iniziato subito il calciomercato invernale chiudendo giorni fa il primo colpo in entrata: Fullkrug è il nuovo attaccante del club rossonero. Come riportato dal sito de la Lega Serie A, il contratto del tedesco è stato depositato dal Diavolo. Operazione in prestito dal West Ham. Contro il Cagliari prevista la sua presenza già in panchina.
Si attende solo il comunicato ufficiale del Milan.
