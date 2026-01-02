Pianeta Milan
Appuntamento a gennaio per il rinnovo di Maignan: ecco la posizione del Milan

Milan, continuano le notizie sul possibile rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri. Previsto un incontro nelle prossime due settimane. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continuano le notizie sul possibile rinnovo di Maignan con il Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe un appuntamento entro due settimane, almeno per capire qual è l’orientamento. Il Milan avrebbe presentato la nuova offerta di rinnovo al francese e attenderebbe l'entourage del portiere entro metà gennaio. Questa sarebbe la linea della dirigenza rossonera: lasciare a Maignan la possibilità di decidere con calma il suo futuro.

L'offerta del Milan sarebbe lo stesso stipendio di Leao (5,5 milioni più 1,5 di bonus: il top della rosa) e il club vorrebbe capire se ci sono i margini per un buon esito della trattativa. Il Diavolo sarebbero convinto di avere fatto tutto il possibile per trattenere il francese. Maignan nel gruppo sta bene e non lo nasconde.

Dalla cessione in estate che sembrava inevitabile, lo scenario sarebbe cambiato. Vedremo se nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno novità sul possibile rinnovo di Mike Maignan.

