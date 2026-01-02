Fullkrug dovrebbe essere subito disponibile per il Milan per la partita contro il Cagliari, ma dalla panchina. L'attaccante tedesco, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', non ha mai segnato al debutto con una nuova maglia. Nkunku non ci sarà per il problema alla caviglia, mentre Pulisic non è al meglio: titolari in attacco pronti Leao e Loftus-Cheek. Il Milan attende il transfer dall’estero per Fullkrug: c'è sempre un minimo di prudenza, dato che il processo burocratico coinvolge pure gli uffici delle due federazioni. Il Milan è fiducioso e il tedesco dovrebbe essere disponibile.
CAGLIARI-MILAN
Fullkrug subito a disposizione del Milan. Con il Cagliari può essere decisivo. I motivi
Cagliari-Milan, Fullkrug dovrebbe essere pronto dalla panchina per Massimiliano Allegri. Queste le ultime da la rosea. Subito decisivo? Ecco l'analisi
Cagliari-Milan, Fullkrug carta in più—
Difficile pensare che Fullkrug giocherà dal primo minuto, ma potrebbe essere subito fondamentale per Allegri. Il Cagliari è una squadra che si copre bene ed è spesso chiuso in difesa. Il tedesco è l'unico in rosa che ha le caratteristiche da prima punta in rosa: chili, muscoli e capacità ottime di testa. Se la gara dovesse essere chiusa, Fullkrug potrebbe essere il jolly che è mancato in questa prima parte di stagione per il Diavolo di Allegri.
Vedremo quanti minuti avrà Fullkrug nelle gambe e sarà subito decisivo in Cagliari-Milan.
