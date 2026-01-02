partite
Cagliari-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ CAGLIARI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. Panchina: Radunovic, Ciocci, Idrissi, Prati, Di Pardo, Pavoletti, Cavuoti, Pintus, Rog, Mazzitelli, Luperto, Luvumbo, Liteta, Trepy. Allenatore: Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
+++ CAGLIARI-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
