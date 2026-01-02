Milan, le ultime di formazioni in vista del Cagliari. Loftus-Cheek apre alla cessione e le novità sulla difesa
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Pavlović, Athekame, Jashari, Ricci, Pulisic, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
Sarà Rosario Abisso, classe 1985, della sezione A.I.A. di Palermo, a dirigere Cagliari-Milan. Finora Abisso ha incontrato il Cagliari per 18 volte in carriera, è la squadra che ha arbitrato di più: il suo 'score' con i sardi è di 10 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Sono, invece, 11 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 26 febbraio 2025, a 'San Siro', per Milan-Parma 3-2.
