Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: Allegri in emergenza totale. Le ultime su Pavlovic e Pulisic

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Allegri in difesa e in attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari: le scelte definitive dei due allenatori, Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri.

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali della partita della 'Unipol Domus'

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodríguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Se. Esposito, Kılıçsoy. A disposizione: Ciocci, Radunović, Di Pardo, Mina, Pintus, Idrissi, Liteta, Deiola, Rog, Gaetano, Luvumbo, Borrelli, Cavuoti, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Pisacane.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Pavlović, Athekame, Jashari, Ricci, Pulisic, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Sarà Rosario Abisso, classe 1985, della sezione A.I.A. di Palermo, a dirigere Cagliari-Milan. Finora Abisso ha incontrato il Cagliari per 18 volte in carriera, è la squadra che ha arbitrato di più: il suo 'score' con i sardi è di 10 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Sono, invece, 11 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 26 febbraio 2025, a 'San Siro', per Milan-Parma 3-2.

