Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Dove vedere Cagliari-Milan in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

CAGLIARI-MILAN

Dove vedere Cagliari-Milan in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Venerdì alle ore 20:45 c'è Cagliari-Milan a Cagliari. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

—  

Cagliari-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, la sfida Torino-Milan, valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dalla bella vittoria contro il Verona per 3-0. I rossoneri sono al secondo posto (quota 35 punti) in classifica a un punto dall'Inter capolista (entrambe le squadre hanno una partita da recuperare). Il Cagliari arriva dal successo in trasferta contro il Torino ed è al momento quattordicesime in classifica con 18 punti.

LEGGI ANCHE

Cagliari-Milan, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Cagliari-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Torino-Milan sarà trasmessa sui canali di Sky.

LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, probabili formazioni: piovono infortuni. Leao torna. Fullkrug titolare?>>>

Ecco dove seguire invece Torino-Milan su internet in streaming

—  

Cagliari-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita. Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.

Leggi anche
Dove vedere Milan-Verona in diretta tv o streaming: Sky, NOW o DAZN?
Diretta tv e streaming Napoli-Milan: come e dove vedere gratis la semifinale di Supercoppa Italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA