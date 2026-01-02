Pianeta Milan
Cagliari-Milan, Bartesaghi dovrebbe giocare da titolare a sinistra. Possibile duello di fuoco contro Palestra. Sarà decisivo? Ecco la nostra analisi
Cagliari-Milan, Bartesaghi sarà sicuramente titolare. Da capire ancora in che ruolo: secondo le ultime novità di formazione, infatti, Pavlovic non starebbe benissimo visto che sarebbe alle prese con un influenza e non sarebbe al massimo. Se il serbo dovesse fare parte della partita, Bartesaghi giocherebbe quinto di sinistra a centrocampo, altrimenti si abbasserebbe come braccetto della difesa, con Estupinan che dovrebbe giocare esterno a quel punto. In ogni caso per Bartesaghi ci sarà una sfida di fuoco, anche per il presente e il futuro dell'Italia.

Cagliari-Milan, Bartesaghi contro Palestra

A destra il Cagliari dovrebbe schierare dal primo minuto il talento Palestra, altro esterno dal grande futuro che in questa prima parte della stagione è cresciuto tantissimo. Entrambi classe 2025, i due terzini/esterni sono due delle sorprese più belle di questa stagione: entrambi giocatori in rampa di lancio e con un potenziale (soprattutto offensivo) molto importante. Per Cagliari e Milan sono due giovani già importantissimi per il presente. Per l'Italia, invece, potrebbero rappresentare il prossimo futuro sulle fasce.

Dal duello tra Bartesaghi e Palestra potrebbe dipendere anche una buona parte di Cagliari-Milan: entrambi sono fortissimi in fase offensiva, ma dovranno stare attenti a non lasciare spazio dietro di loro. Un duello pronto a fare scintille. Vedremo se sarà diretto, o se, in caso di forfait di Pavlovic, Bartesaghi sarà schierato più basso da Massimiliano Allegri.

