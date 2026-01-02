Cagliari-Milan, Bartesaghi sarà sicuramente titolare. Da capire ancora in che ruolo: secondo le ultime novità di formazione, infatti, Pavlovic non starebbe benissimo visto che sarebbe alle prese con un influenza e non sarebbe al massimo. Se il serbo dovesse fare parte della partita, Bartesaghi giocherebbe quinto di sinistra a centrocampo, altrimenti si abbasserebbe come braccetto della difesa, con Estupinan che dovrebbe giocare esterno a quel punto. In ogni caso per Bartesaghi ci sarà una sfida di fuoco, anche per il presente e il futuro dell'Italia.