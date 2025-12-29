Pianeta Milan
Milan-Verona 3-0, i numeri della partita di ‘San Siro’: Pulisic e Nkunku protagonisti

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 3-0 l'Hellas Verona di Paolo Zanetti a 'San Siro' nel 17° turno della Serie A 2025-2026: tutti i numeri scaturiti dopo la partita, vinta dal Diavolo grazie a Christian Pulisic e Christopher Nkunku
(fonte: acmilan.com) "Il Milan trionfa a 'San Siro' con un netto 3-0 contro l'Hellas Verona, grazie a una prestazione brillante di Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Pulisic ha aperto le marcature, seguito da una doppietta di Nkunku, che ha segnato su rigore al 48' e poi al 53'. Questa vittoria consolida la posizione del Milan nei piani alti della classifica. Queste sono le statistiche salienti del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026.

Milan-Verona 3-0: statistiche, dati e numeri

1 - Era dalle ultime 16 partite del campionato di Serie A 2021-2022 che il Milan non restava imbattuto per almeno 15 match di fila in una singola edizione del massimo torneo (10 vittorie, 5 pareggi in questo).

2 - L'Hellas Verona non ha mai vinto al 'Meazza' in 34 gare di Serie A contro Milan.

3 - Dal debutto in Serie A (2023-2024) Pulisic è uno dei soli due giocatori ad avere preso parte ad almeno 50 gol nel massimo campionato (31 reti, 19 assist per lo statunitense), assieme a Lautaro Martínez (53). Pulisic è anche il giocatore che ha preso parte a più marcature in Serie A nel 2025: 21 (14 gol, 7 assist).

4 - Nkunku ha ritrovato il gol in campionato a distanza di 306 giorni dall’ultimo messo a segno il 25 febbraio 2025, con il Chelsea, contro il Southampton, in Premier League.

5 - Con la doppietta di Nkunku, il Milan ha mandato in gol 12 giocatori differenti in questo campionato: meno solo di Inter e Juventus 13 a testa".

