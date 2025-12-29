Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 3-0 l'Hellas Verona di Paolo Zanetti a 'San Siro' nel 17° turno della Serie A 2025-2026: tutti i numeri scaturiti dopo la partita, vinta dal Diavolo grazie a Christian Pulisic e Christopher Nkunku

(fonte: acmilan.com) "Il Milan trionfa a 'San Siro' con un netto 3-0 contro l'Hellas Verona, grazie a una prestazione brillante di Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Pulisic ha aperto le marcature, seguito da una doppietta di Nkunku, che ha segnato su rigore al 48' e poi al 53'. Questa vittoria consolida la posizione del Milan nei piani alti della classifica. Queste sono le statistiche salienti del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026.