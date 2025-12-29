2 - L'Hellas Verona non ha mai vinto al 'Meazza' in 34 gare di Serie A contro Milan.
3 - Dal debutto in Serie A (2023-2024) Pulisic è uno dei soli due giocatori ad avere preso parte ad almeno 50 gol nel massimo campionato (31 reti, 19 assist per lo statunitense), assieme a Lautaro Martínez (53). Pulisic è anche il giocatore che ha preso parte a più marcature in Serie A nel 2025: 21 (14 gol, 7 assist).
4 - Nkunku ha ritrovato il gol in campionato a distanza di 306 giorni dall’ultimo messo a segno il 25 febbraio 2025, con il Chelsea, contro il Southampton, in Premier League.
5 - Con la doppietta di Nkunku, il Milan ha mandato in gol 12 giocatori differenti in questo campionato: meno solo di Inter e Juventus 13 a testa".
