Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verso Cagliari-Milan: nessun problema per Fullkrug. Pavlovic a rischio

FORMAZIONI

Verso Cagliari-Milan: nessun problema per Fullkrug. Pavlovic a rischio

Verso Cagliari-Milan: nessun problema per Fullkrug. Pavlovic a rischio
Cagliari-Milan, probabili formazioni: come riportato dal giornalista Luca Bianchin il difensore Pavlovic sarebbe a rischio. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ecco le ultime novità di formazione in vista di Cagliari-Milan dal giornalista Luca Bianchin de 'La Gazzetta dello Sport' sul social X.

"Le ultime per il Milan da Cagliari. Nessun problema con il tesseramento di Fullkrug: il tedesco sarà disponibile stasera, come previsto. Una mattina peggiore del previsto per Pavlovic, che non ha ancora superato la forma influenzale: si decide nel pomeriggio". Tutto ok quindi per Fullkrug che dovrebbe partire dalla panchina con Loftus-Cheek o Pulisic in coppia con Leao. In difesa, se non dovesse farcela Pavlovic, probabili Bartesaghi braccetto con Estupinan quinto a sinistra. Queste le probabili formazioni.

LEGGI ANCHE

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. Panchina: Radunovic, Ciocci, Idrissi, Prati, Di Pardo, Pavoletti, Cavuoti, Pintus, Rog, Mazzitelli, Luperto, Luvumbo, Liteta, Trepy. Allenatore: Pisacane.

LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, probabili formazioni: scelte limitate dagli infortuni. Allegri se la gioca così>>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Leggi anche
Cagliari-Milan, probabili formazioni: scelte limitate dagli infortuni. Allegri se la gioca così
Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri emergenza infortuni. Leao titolare, mentre Pulisic...

© RIPRODUZIONE RISERVATA