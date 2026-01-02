Pianeta Milan
Milan, Tare pre Cagliari: “Fullkrug? Sorpresi dalla sua forma. Sul difensore dico…”

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Alessia Scataglini
Su come è nata l'idea di Fullkrug: "Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l'infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi"

"Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli utlimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante"

Sul difensore: "Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili e se ci sarà un'opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti"

