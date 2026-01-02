Milan, Tare pre Cagliari: “Fullkrug? Sorpresi dalla sua forma. Sul difensore dico…”

Su Nkunku e il suo futuro:
"Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli utlimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante"
Sul difensore: "Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili e se ci sarà un'opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA