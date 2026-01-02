Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Fofana prima di Cagliari-Milan: “Füllkrug mi sembra un bravo ragazzo. Ha voglia di …”

CAGLIARI-MILAN

Fofana prima di Cagliari-Milan: “Füllkrug mi sembra un bravo ragazzo. Ha voglia di …”

Fofana prima di Cagliari-Milan: 'Füllkrug mi sembra un bravo ragazzo. Ha voglia di ...'
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Daniele Triolo Redattore 

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Allegri ti ha chiesto qualcosa di particolare oggi? “Niente di speciale rispetto alle altre partite, le stesse cose. Solo di migliorare quello che non abbiamo fatto troppo bene e di fare un passo in avanti in quello che abbiamo fatto bene fino ad oggi”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv o streaming >>>

Come ti sembra Niclas Füllkrug? “Mi sembra un bravo ragazzo. Come giocatore ha voglia di fare le cose bene, dobbiamo aiutarlo per fargli fare bene qua al Milan”.

Leggi anche
Cagliari, Mazzitelli: “Milan? Speriamo di far bene. Pisacane…”
Milan, Fofana prima del Cagliari: “Ho lavorato per tornare il prima possibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA