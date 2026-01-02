Come ti sembra Niclas Füllkrug? “Mi sembra un bravo ragazzo. Come giocatore ha voglia di fare le cose bene, dobbiamo aiutarlo per fargli fare bene qua al Milan”.
CAGLIARI-MILAN
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Allegri ti ha chiesto qualcosa di particolare oggi? “Niente di speciale rispetto alle altre partite, le stesse cose. Solo di migliorare quello che non abbiamo fatto troppo bene e di fare un passo in avanti in quello che abbiamo fatto bene fino ad oggi”.
