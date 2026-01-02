Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Cagliari, Mazzitelli: “Milan? Speriamo di far bene. Pisacane…”

Luca Mazzitelli, giocatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Luca Mazzitelli, giocatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il mister li ha caricati: "Sicuramente ci ha caricato tanto, ma queste partite si caricano da solo. Giochiamo in casa e speriamo di fare bene".

Se sente fiducia: "Lavoro per farmi trovare pronto e sono contento delle occasioni che mi sta dando il mister"

