Cagliari, Mazzitelli: “Milan? Speriamo di far bene. Pisacane…”

Luca Mazzitelli, giocatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari

Luca Mazzitelli , giocatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan , partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari . Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il mister li ha caricati: "Sicuramente ci ha caricato tanto, ma queste partite si caricano da solo. Giochiamo in casa e speriamo di fare bene".