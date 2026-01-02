Milan, Fofana prima del Cagliari: “Ho lavorato per tornare il prima possibile”

Senza di te avete subito qualche gol di troppo?
"Contro le piccole abbiamo più il possesso e quindi vogliamo fare gol. Lavoriamo su questo per prendere meno gol possibile, fino alla fine"
CAGLIARI-MILAN
Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
"Sto bene, ho lavorato per tornare il più presto possibile nell'undici titolare. Adesso vediamo se sono al 100%"
Che sensazioni hai per questo campionato?
"Niente, alla fine si gioca: se abbiamo 9 punti in più rispetto all'anno scorso va bene ma dobbiamo averli anche alla fine"
