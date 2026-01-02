Milan, Fofana prima del Cagliari: “Ho lavorato per tornare il prima possibile”

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari

"Sto bene, ho lavorato per tornare il più presto possibile nell'undici titolare. Adesso vediamo se sono al 100%"