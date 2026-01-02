Cagliari-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con una vittoria convincente per 3-0 contro l'Hellas Verona nell'ultima partita di Serie A. Questo risultato ha consolidato la posizione dei rossoneri nelle zone alte della classifica, dopo un periodo non particolarmente positivo, con il pareggio casalingo con il Sassuolo e la sconfitta per 2-0 contro il Napoli in Supercoppa. La squadra è determinata a continuare su questa strada positiva e a raccogliere punti preziosi contro il Cagliari: per farlo ritroverà Rafa Leão e Matteo Gabbia, almeno dalla panchina inizialmente. Da valutare le condizioni di Pulisic e Pavlović dopo degli acciacchi dell'ultimo minuto. Infine, al lungo degente Santiago Gimenez si aggiunge Christopher Nkunku, out per un fastidio alla caviglia.

"Domani sarà una partita complicata", le parole di Massimiliano Allegri nella prima conferenza stampa dell'anno. "Giocano un buon calcio e hanno fatto molto bene con il Torino, ripartono veloci e hanno tecnica dentro l'area. Dovremo rimanere concentrati per tutti i 90 minuti più recupero".

QUI CAGLIARI — Il Cagliari ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, vincendo due delle ultime quattro partite di Serie A. La squadra di coach Pisacane ha ottenuto un'importante vittoria per 2-1 contro il Torino nell'ultima uscita, dimostrando carattere, determinazione e soprattutto i gol di Semih Kılıçsoy. Tuttavia, il precedente pareggio per 2-2 contro il Pisa ha lasciato qualche rimpianto. Il Cagliari cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà il Milan e continuare la sua striscia positiva di risultati casalinghi. Fuori i lungodegenti Belotti e Felici, out anche Folorunsho, operato al legamento collaterale mediale del ginocchio.

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato.

Il Milan è, con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4V, 3N); i rossoneri potrebbero restare imbattuti in ciascuna delle prime otto gare esterne in una singola edizione del torneo solo per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07) - l'altra risale al 2020/21, con Stefano Pioli in panchina (serie che arrivò fino a 10).

Christopher Nkunku, con due gol e due assist in 12 match di questa Serie A, è a un passo dall'eguagliare il suo numero di marcature (tre) e ha già pareggiato quello di passaggi vincenti (due) della passata stagione, in 27 partite totali in Premier League.

DOVE GUARDARE CAGLIARI-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 11.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L’arbitro del match sarà Rosario Abisso, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e Claudio Barone. Il quarto ufficiale sarà Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà Giacomo Camplone, assistito da Marco Di Bello.

La 18ª giornata di Serie A si apre proprio con Cagliari-Milan venerdì alle 20.45. Sabato alle 12.30 Como-Udinese, alle 15.00 Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma, alle 18.00 Juventus-Lecce e alle 20.45 Atalanta-Roma. Domenica alle 12.30 Lazio-Napoli, alle 15.00 Fiorentina-Cremonese, alle 18.00 Hellas Verona-Torino e alle 20.45 Inter-Bologna.

La classifica: Inter* 36; Milan* 35; Napoli* 34; Roma 33; Juventus 32; Como* 27; Bologna* 26; Lazio 24; Sassuolo, Atalanta e Udinese 22; Cremonese 21; Torino 20; Cagliari 18; Parma* 17; Lecce* 16; Genoa 14; Hellas Verona* 12; Pisa 11; Fiorentina 9. (* = una partita in meno)