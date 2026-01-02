PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, Allegri: “Milan quarto? Non mi basta”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport, Allegri: “Milan quarto? Non mi basta”

Prima pagina Tuttosport, Allegri: 'Milan quarto? Non mi basta'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Cancelo, la Juve sfida l'Inter. Il Toro punta su Belahyane. La Lazio su Ilic. Maresca lascia il Chelsea. Allegri: "Milan quarto? Non mi basta". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Napoli e Inter favorite”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ritorna Leao, Fullkrug in panchina. E sul mercato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA