Prima pagina Tuttosport, Allegri: “Milan quarto? Non mi basta”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Cancelo, la Juve sfida l'Inter. Il Toro punta su Belahyane. La Lazio su Ilic. Maresca lascia il Chelsea. Allegri: "Milan quarto? Non mi basta". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
