Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ritorna Leao, Fullkrug in panchina. E sul mercato tentazione Kim"


La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il Milan a Cagliari. Il Diavolo addosso. Ritorna Leao, Fullkrug in panchina. E sul mercato tentazione Kim. La Roma vede Raspadori, la Lazio vende Castellanos. Yildiz rinnovo si può sbloccare. Primo si per Cancelo all'Inter. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
