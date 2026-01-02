Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Napoli e Inter favorite”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Cancelo: voglia di Barcellona, ma l'Inter attende. Per Raspadori è derby tra Roma e Lazio. Napoli cambia tutto. Allegri: "Napoli e Inter favorite". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.