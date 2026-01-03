Leao non può fare l’attaccante?! Analisi Cagliari-Milan 0-1: Allegri maestro

Un'altra vittoria di corto muso, Cagliari-Milan 0-1, con due protagonisti per motivi diversi. Il primo è ovviamente Massimiliano Allegri, che ha plasmato questa squadra sempre più a propria immagine e somiglianza. Il secondo è Rafa Leao, autore del gol decisivo. Il portoghese classe 1999 è sempre il più criticato, ma continua a essere uno dei trascinatori. Ogni scusa è buona per criticarlo, ma i numeri smentiscono tutti i detrattori. Si diceva non potesse fare il centravanti, eppure... Nel video qui sotto, pubblicato sul nostro canale YouTube, con l'aiuto del match analyst Davide Flore abbiamo visto cosa ieri il Milan ha fatto bene e come sono nati i pericoli. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, oltra a commentare!