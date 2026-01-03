Sempre Rafa Leao! Cagliari-Milan 0-1: come Strasser nel 2011…

Un'altra vittoria, Cagliari-Milan 0-1, il sedicesimo risultato utile consecutivo su 17 partite. Ottava partita senza prendere gol su 17, ancora una volta gol al primo tiro in porta. Una squadra più di Massimiliano Allegri di questa era difficile da immaginare. Oggi i rossoneri partono non benissimo, ma riescono a non prendere gol. Già questo è un indizio di crescita rispetto all'anno scorso, quando il Milan a Cagliari ne ha presi tre. Poi la decide ancora una volta Rafa Leao, portoghese classe 1999 a quota sei gol in stagione. Il tutto senza poter essere Rafa Leao oggi, perché il suo fisico glielo impediva. La dimostrazione che tutte le critiche nei suoi confronti siano ingiuste: può fare la punta ed è decisivo. Di questo e di tanto altro, con una similitudine importante, abbiamo parlato nel video qui sotto, sul nostro canale YouTube: ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi, di attivare la campanella e commentare!