Rigore consegnato a Nkunku, Bazzani: 'La squadra gli vuole bene...'

L'ex giocatore e ora allenatore Fabio Bazzani era ospite del programma di DAZN "4-3-2-1". Ecco le sue parole su Christopher Nkunku, attaccante del Milan a segno due volte durante la sfida col Verona di Zanetti

Christopher Nkunku è l'uomo dell'ultima settimana dell'anno del Milan . Tra voci di mercato su una sua possibile cessione a gennaio e la doppietta in Serie A contro il Verona di Zanetti , l'ex Chelsea si sta prendendo la scena. Della sua prestazione nell'ultima sfida di campionato del Milan ne ha parlato l'ex calciatore e ora allenatore Fabio Bazzani , durante l'ultimo appuntamento di "4-3-2-1", in onda su DAZN. Ecco il suo commento.

Le parole di Fabio Bazzani su Christopher Nkunku

"La cosa bella di ieri (domenica, ndr) che Nkunku si deve portare oltre all'essersi sbloccato è che c'è una squadra che gli ha consegnato il rigore. Questo cosa vuol dire: durante la settimana, nonostante tutte le difficoltà, il giocatore si allena bene, ha gli atteggiamenti giusti e la squadra gli vuole bene e ieri gli ha consegnato la possibilità di sbloccarsi".