Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Bazzani: “Il rigore consegnato a Nkunku? Questo vuol dire che la squadra gli vuole bene…”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Bazzani: “Il rigore consegnato a Nkunku? Questo vuol dire che la squadra gli vuole bene…”

Rigore consegnato a Nkunku, Bazzani: 'La squadra gli vuole bene...'
L'ex giocatore e ora allenatore Fabio Bazzani era ospite del programma di DAZN "4-3-2-1". Ecco le sue parole su Christopher Nkunku, attaccante del Milan a segno due volte durante la sfida col Verona di Zanetti
Redazione

Christopher Nkunku è l'uomo dell'ultima settimana dell'anno del Milan. Tra voci di mercato su una sua possibile cessione a gennaio e la doppietta in Serie A contro il Verona di Zanetti, l'ex Chelsea si sta prendendo la scena. Della sua prestazione nell'ultima sfida di campionato del Milan ne ha parlato l'ex calciatore e ora allenatore Fabio Bazzani, durante l'ultimo appuntamento di "4-3-2-1", in onda su DAZN. Ecco il suo commento.

Le parole di Fabio Bazzani su Christopher Nkunku

—  

"La cosa bella di ieri (domenica, ndr) che Nkunku si deve portare oltre all'essersi sbloccato è che c'è una squadra che gli ha consegnato il rigore. Questo cosa vuol dire: durante la settimana, nonostante tutte le difficoltà, il giocatore si allena bene, ha gli atteggiamenti giusti e la squadra gli vuole bene e ieri gli ha consegnato la possibilità di sbloccarsi".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bartesaghi contro Palestra: duello di fuoco in Cagliari-Milan. Può essere decisivo>>>

Bazzani ha poi aggiunto: "Gli togli i pensieri negativi, quindi cerchi di togliergli la negatività dandogli fiducia, facendogli capire che i colpi li ha stimolandogli durante l'allenamento. Non gli fai perdere la convinzione e la sicurezza che nei mezzi che ha nonostante il momento di calo".

Leggi anche
Giovanili Milan, ecco le prospettive per i giovani rossoneri nel nuovo anno
Ex Milan, il 2025 di Alvaro Morata: i suoi numeri al Como

© RIPRODUZIONE RISERVATA