Ex Milan, il 2025 di Alvaro Morata: i suoi numeri al Como

Il centravanti spagnolo del Como, secondo gli esami strumentali svolti, ha riportato una lesione muscolare all’adduttore e sarà costretto a stare lontano dal terreno di gioco per un bel po' di tempo. Anche senza l'infortunio, però, la stagione con il Como di Morata è stata tutt'altro che felice a livello di numeri: 15 presenze totali, un solo assist e zero gol. Ci si aspettava di più da un attaccante del livello e dell'esperienza in Serie A di Alvaro Morata che purtroppo non riesce a tornare ai livelli visti con la Juventus in campionato. Secondo il sito transfermarkt.it la valutazione attuale dello spagnolo è di circa 11 milioni di euro. Vedremo se Morata riuscirà a cambiare la sua stagione con il Como quando tornerà in campo.