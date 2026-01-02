Pianeta Milan
Ex Milan, il 2025 di Alvaro Morata: i suoi numeri al Como
Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Alvaro Morata al Como. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Milan, Morata non è stata la risposta ai problemi in attacco per i rossoneri. Dopo le tanti voci sul possibile arrivo di Joshua Zirkzee dal Bologna, il Diavolo decise di chiudere per l'attaccante spagnolo in arrivo dall'Atletico Madrid (qui tutte le cifre dell'operazione). Un colpo che non si rivelò buono da parte della dirigenza rossonera, anzi, tutt'altro. Lo spagnolo non si ambientò mai bene con Milano e la squadra di Paulo Fonseca, tanto è vero che il club decise di cambiare a gennaio con la sua partenza verso il Galatasaray e l'arrivo in attacco di Santiago Gimenez dal Feyenoord.

Ex Milan, i numeri di Morata al Como

Con il Milan Morata ha totalizzato 25 presenza con 6 gol e due assist totali. Non un grande impatto. Lo spagnolo ha faticato anche in Turchia con la maglia del Galatasaray: 16 presenze con 7 gol e 3 assist, un bottino sicuramente più importante rispetto a quello accumulato con la maglia del Milan. Nonostante questo l'attaccante ha deciso di tornare in Italia in estate sposando il progetto del Como di Cesc Fabregas. Un ritorno (per ora), tutt'altro che felice in Serie A per lo spagnolo.

Il centravanti spagnolo del Como, secondo gli esami strumentali svolti, ha riportato una lesione muscolare all’adduttore e sarà costretto a stare lontano dal terreno di gioco per un bel po' di tempo. Anche senza l'infortunio, però, la stagione con il Como di Morata è stata tutt'altro che felice a livello di numeri: 15 presenze totali, un solo assist e zero gol. Ci si aspettava di più da un attaccante del livello e dell'esperienza in Serie A di Alvaro Morata che purtroppo non riesce a tornare ai livelli visti con la Juventus in campionato. Secondo il sito transfermarkt.it la valutazione attuale dello spagnolo è di circa 11 milioni di euro. Vedremo se Morata riuscirà a cambiare la sua stagione con il Como quando tornerà in campo.

