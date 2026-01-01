"Il Milan non è in Champions League perché l’anno scorso sono state effettuate delle scelte totalmente sbagliate - ha spiegato il giornalista -. Allora la mia domanda è: quindi deve pagare Massimiliano Allegri che avrebbe bisogno di giocatori di livello, lo deve pagare Igli Tare che ha il porcellino vuoto, lo devono pagare i giocatori, che non hanno compagni nuovi, lo devono pagare i tifosi che, come sempre 70mila fissi, sono a seguire la squadra, ma non hanno la certezza di grandi risultati perché la rosa dovrebbe essere migliorata".
"Allora sugli errori della dirigenza della scorsa stagione, noi dobbiamo avere un Milan meno forte. È un ragionamento che non mi fila molto. Se l’anno scorso fosse stato tutto gestito in maniera diversa, bastava solo prende subito Allegri, saremmo serenamente in Champions League", la chiosa di Pellegatti.
