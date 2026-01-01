Pianeta Milan
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, è stato particolarmente critico in uno dei suoi ultimi video pubblicati sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Argomento, un mercato di gennaio che si preannuncia 'low cost'. Le sue parole
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, in uno dei suoi ultimi video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', si è dimostrato particolarmente critico per la decisione del club rossonero di non spendere troppi soldi nell'imminente sessione invernale di calciomercato, onde evitare un bilancio negativo.

“Leggo sul 'Corriere della Sera' il punto sull’eventuale cessione di Christopher Nkunku. Il collega Carlos Passerini ha ribadito che il Milan non può spendere a gennaio. Mette anche le ragioni, che conosciamo, ma è sempre bello rileggere. Perché non è andato in Champions League e se facesse degli acquisti a gennaio, il bilancio andrebbe in rosso. Allora io mi faccio questa domanda: è colpa degli dei del calcio, è colpa del karma, del fato, se il Milan non è in Champions League?", ha detto Pellegatti.

"Il Milan non è in Champions League perché l’anno scorso sono state effettuate delle scelte totalmente sbagliate - ha spiegato il giornalista -. Allora la mia domanda è: quindi deve pagare Massimiliano Allegri che avrebbe bisogno di giocatori di livello, lo deve pagare Igli Tare che ha il porcellino vuoto, lo devono pagare i giocatori, che non hanno compagni nuovi, lo devono pagare i tifosi che, come sempre 70mila fissi, sono a seguire la squadra, ma non hanno la certezza di grandi risultati perché la rosa dovrebbe essere migliorata".

"Allora sugli errori della dirigenza della scorsa stagione, noi dobbiamo avere un Milan meno forte. È un ragionamento che non mi fila molto. Se l’anno scorso fosse stato tutto gestito in maniera diversa, bastava solo prende subito Allegri, saremmo serenamente in Champions League", la chiosa di Pellegatti.

