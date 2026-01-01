Milan, Pellegatti: "Se fosse stato gestito tutto in maniera diversa ..."

“Leggo sul 'Corriere della Sera' il punto sull’eventuale cessione di Christopher Nkunku. Il collega Carlos Passerini ha ribadito che il Milan non può spendere a gennaio. Mette anche le ragioni, che conosciamo, ma è sempre bello rileggere. Perché non è andato in Champions League e se facesse degli acquisti a gennaio, il bilancio andrebbe in rosso. Allora io mi faccio questa domanda: è colpa degli dei del calcio, è colpa del karma, del fato, se il Milan non è in Champions League?", ha detto Pellegatti.