Ex Milan, il 2025 di Noah Okafor: i suoi numeri al Leeds

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Noah Okafor al Leeds. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Milan, Okafor è stata quasi una meteora in rossonero. Lo svizzero, arrivato dal Salisburgo come possibile colpo futuro per l'attacco, non è mai riuscito a conquistarsi il posto da titolare fisso in avanti, anzi spesso entrava dalla panchina e risolveva partite intricate con gol importanti. Utilizzato anche come esterno di sinistra, lo svizzero aveva iniziato alla grande la pre stagione con Massimiliano Allegri con gol e prestazioni più che buone. Il Diavolo, però, ha deciso di venderlo al Leeds. "Lì, c'erano dei piani con me, ma nel calcio non sempre i piani vanno come tutti desiderano. Per me, la cosa più importante è giocare, giocare ogni partita". Queste le parole di Okafor che spiega anche l'addio al Milan: "Ecco perché ho preso questa decisione, perché so quali sono le mie qualità, so che devo migliorare ed è per questo che lavoro duro ogni giorno. La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare il massimo in campo".

Un peccato perché lo svizzero avrebbe potuto dare una mano importante al Milan in questa stagione, viste le difficoltà di Gimenez e Nkunku in avanti. Con la maglia rossonera, Okafor ha giocato 54 partite (con soli 1500 minuti in campo) con 7 gol e 5 assist, molti dei quali partendo dalla panchina. Come sta andando la stagione di Okafor con la maglia del Leeds?

Anche in Inghilterra Okafor è al momento una riserva di lusso visto che ha collezionato 15 presenze con poco più di 900 minuti in campo. Lo svizzero ha segnato due gol. Il suo valore attuale? Secondo il sito transfermarkt.it, Okafor vale 18 milioni di euro. Come Abraham e Jovic, lasciati partire in estate senza colpo ferire, anche l'ex Salisburgo avrebbe potuto dare una mano a Massimiliano Allegri, in un attacco che cerca alternative importanti dalla panchina visti i tanti infortuni stagionali.

