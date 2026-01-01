Ex Milan, il 2025 di Noah Okafor: i suoi numeri al Leeds

Milan, Okafor è stata quasi una meteora in rossonero. Lo svizzero, arrivato dal Salisburgo come possibile colpo futuro per l'attacco, non è mai riuscito a conquistarsi il posto da titolare fisso in avanti, anzi spesso entrava dalla panchina e risolveva partite intricate con gol importanti. Utilizzato anche come esterno di sinistra, lo svizzero aveva iniziato alla grande la pre stagione con Massimiliano Allegri con gol e prestazioni più che buone. Il Diavolo, però, ha deciso di venderlo al Leeds. "Lì, c'erano dei piani con me, ma nel calcio non sempre i piani vanno come tutti desiderano. Per me, la cosa più importante è giocare, giocare ogni partita". Queste le parole di Okafor che spiega anche l'addio al Milan: "Ecco perché ho preso questa decisione, perché so quali sono le mie qualità, so che devo migliorare ed è per questo che lavoro duro ogni giorno. La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare il massimo in campo".